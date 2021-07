देश में कोरोना संक्रमण का पहला केस एक मेडिकल छात्रा का था। जो पिछले वर्ष जनवरी माह में चीन के वुहान ने अपने गृहनगर केरल से त्रिशूर आई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज (मंगलवार) बताया कि युवति डेढ़ साल बाद फिर महामारी के चपेट में आ गई है। त्रिशूर की डीएमओ डॉक्टर के.जे रीना ने पीटीआई को कहा कि छात्रा दोबारा संक्रमित हो गई है। उसका आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव और एंटीजन रिपोर्ट निगेटिव आई है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा, छात्रा को दिल्ली जानाता था। इसलिए उसने कोरोना टेस्ट करवाया था। उसकी रिपोर्ट देखकर सभी हैरान हो गए। डॉक्टर ने कहा कि युवती घर पर हैं और ठीक है। बता दें 30 जनवरी 2020 को वुहान यूनिवर्सिटी के तीसरे साल की मेडिकल छात्रा की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। जिसके बाद वह भारत की पहली कोरोना मरीज बन गई थी। वह सेमेस्टर हॉलिडे की वजह से घर आई थी। त्रिशूर मेडिक कॉलेज में तीन सप्ताह तक उसका उपचार चला था। दो बार कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर 20 फरवरी को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था।

इधर राज्य में जीका वायरस के केस ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि प्रदेश में कुल 21 जीका वायरस के मामले हो गए हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 40,65,862 वैक्सीन लगाई गई। जिसके बाद टीकाकरण का आंकड़ा 38,14,67,646 हो गया है। जबकि 31,443 नए केस आने के बाद कुछ संक्रमित मामलों की संख्या 3,09,07,282 हो गई है।

Kerala woman medical student, who was

India's first COVID-19 case, has tested positive again, health authorities say. "She is reinfected with COVID-19. Her RT-PCR is

positive, antigen is negative. She is asymptomatic," Thrissur

DMO Dr K J Reena tells PTI.

