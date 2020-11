Kisan Rally LIVE Updates: अपनी मांगों को लेकर विभिन्न राज्यों के किसान आज दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। ये किसान केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। इस रैली को खेती बचाओ रैली का नाम दिया गया है। रैली के कारण दिल्ली से सटे इलाकों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली से सटे नोएडा समेत अन्य इलाकों में मेट्रो सेवा भी बाधित रहेगी। (नीचे दिए दिल्ली मेट्रो का नया शेड्यूल) इस बीच, हरियाणा में भी तनाव की स्थिति बन सकती है। हरियाणा ने पंजाब के किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए अपनी सभी सीमाएं सील कर दी हैं। यहां 100 से ज्यादा किसान नेता गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली ने पहले ही अपनी सभी बॉर्डर सील कर दी है। सभी बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पंजाब के करीब 1000 किसान हरियाणा में करनाल के पास जुटे हैं। इन्हें रोकना पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है।

Kisan Rally LIVE Updates: पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच शुरू हो गया है। फतेहगढ़ से किसानों का काफिला रवाना हो गया है। इस बीच, दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। दिल्ली फरीदाबाद यानी हरियाणा बॉर्डर पर भारी सुरक्षाबल तैनात है। किसान यहीं से दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। किसान रैली के कारण हाईवे पर जाम है। लोग परेशानी हो रहे हैं। पैदल सफर करने को मजबूर एक यात्री ने बताया कि रात से ही हाईवे बंद है। कई वाहन फंस गए हैं।

जानिए दिल्ली मेट्रो के लिए आज की व्यवस्था

दिल्ली मेट्रो सेवाओं को सुबह से दोपहर 2:00 बजे लूप्स में चलाया जाएगा।

लाइन 1: रिठाला से दिलशाद गार्डन और मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर से शहीद स्टाल नई बस अडा तक नियमित सेवाएं - इस अवधि के दौरान दिलशाद गार्डन से मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर के बीच कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

लाइन 2: सामयपुर बादली से सुल्तानपुर और गुरु द्रोणाचार्य से हुडा सिटी सेंटर वर्गों के लिए नियमित सेवाएं - इस अवधि के दौरान सुल्तानपुर से गुरु द्रोणाचार्य खंड के लिए कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

लाइन 3/4: द्वारका सेक्टर -21 से आनंद विहार या न्यू अशोक नगर और नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्शन तक नियमित सेवाएं - आनंद विहार से वैशाली और न्यू अशोक नगर से नोएडा सिटी सेंटर के लिए कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

लाइन 5: कीर्ति नगर / इंद्रलोक से टिकरी कलां खंड तक नियमित सेवाएं - इस अवधि के दौरान टिकरी कलां से ब्रिगेडियर होशियार सिंह तक कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

लाइन 6: कश्मीरी गेट से बदरपुर बॉर्डर और मेवाला महाराजपुर से राजा नाहर सिंह सेक्शन तक नियमित सेवाएं - इस अवधि के दौरान बदरपुर बॉर्डर से मेवाड़ महाराजपुर सेक्शन तक कोई सेवा नहीं। इस अवधि के दौरान जसोला विहार शाहीन बाग से बॉटनिकल गार्डन सेक्शन तक कोई सेवा उपलब्ध नहीं होगी।

इस दौरान नियमित सेवाएं लाइन -7, लाइन -9, हवाई अड्डे और रैपिड मेट्रो लाइनों के पूरे खंड में उपलब्ध रहेंगी।अधिकारियों ने कहा कि 2:00 बजे के बाद, ट्रेन सेवाएं बिना लूप के सभी लाइनों पर शुरू हो जाएंगी।

