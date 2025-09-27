जानिए कौन है भारत की बेटी संगीता, जिसने यूएन में पाकिस्तानी पीएम की बखिया उधेड़ दी

डिजिटल डेस्क, इंदौर: संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के दौरान एक बार भारत की ओर से पाकिस्तान को आइना दिखाया गया है। यू एन महासभा में भारत की एक बेटी ने पाक के झूठ को दुनिया के सामने उजागर करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। पाक पीएम सहबाद शरीफ के झूठ के बाद भारत की ओर से जनरल असेंबली में भारतीय डिप्लोमेट ने एक बार फिर सच्चाई सबके सामने रख दी है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद यूएन में भारत की ओर से डिप्लोमेट संगीता पटेल गहलोत में अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आंतकवाद के साथ साथ कई और मुद्दों पर बेनकाब कर दिया। संगीता पटेल ने पाकिस्तानी झूठ का रेशा-रेशा उधेड़कर रख दिया। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बुरी तरह धोने वाली संगीता पटेल गहलोत कौन है, आपको संगीता पटेल के बारे में बताते हैं।