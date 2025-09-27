मेरी खबरें
    जानिए कौन है भारत की बेटी संगीता, जिसने यूएन में पाकिस्तानी पीएम की बखिया उधेड़ दी

    यूएन में पाकिस्तानी पीएम के संबोधन के बाद भारत की ओर से आईएफएस संगीता पटेल गहलोत ने अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने खोले कर रख ही। जानिए कौन है संगीता पटेल, जिन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 27 Sep 2025 12:36:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 27 Sep 2025 12:39:43 PM (IST)
    डिप्लोमेट संगीता पटेल गहलोत

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक के दौरान एक बार भारत की ओर से पाकिस्तान को आइना दिखाया गया है। यू एन महासभा में भारत की एक बेटी ने पाक के झूठ को दुनिया के सामने उजागर करते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। पाक पीएम सहबाद शरीफ के झूठ के बाद भारत की ओर से जनरल असेंबली में भारतीय डिप्लोमेट ने एक बार फिर सच्चाई सबके सामने रख दी है।

    पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद यूएन में भारत की ओर से डिप्लोमेट संगीता पटेल गहलोत में अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को आंतकवाद के साथ साथ कई और मुद्दों पर बेनकाब कर दिया। संगीता पटेल ने पाकिस्तानी झूठ का रेशा-रेशा उधेड़कर रख दिया। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बुरी तरह धोने वाली संगीता पटेल गहलोत कौन है, आपको संगीता पटेल के बारे में बताते हैं।

    naidunia_image

    UN में भारतीय मिशन की फस्ट सेक्रटरी हैं संगीता

    यूएन में भारत की ओर से नियुक्त डिप्लोमेट संगीता पटेल गहलोत भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। उन्होंने 2015 में इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया। वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर पदस्थ हैं। इससे पहले वह भारतीय विदेश मंत्रालय के यूरोप वेस्ट डिवीजन, पेरिस और सैन फ्रांसिस्को के भारतीय मिश में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुकीं हैं।

    naidunia_image

    DU से किया पॉलिटिकल साइंस में एमए

    रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार, संगीता राजधानी दिल्ली की निवासी हैं, उनका जन्म यहीं हुआ था। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन से राजनीति विज्ञान में एमए किया हैं। 2015 में वह भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुई।

    naidunia_image

    यूएन महासभा की बैठक के दौरान, संगीता पटेल ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़कर रख थी। उन्होंने अपने भाषण में भारत की कूटनीति और विदेश नीति की साफ झलक पेश की। अपने भाषण से उन्होंने यह साफ कर दिया कि वैश्विक मंच हमारे राजनयिक अपनी बात मजबूती के साथ रखने में सक्षम है, पाकिस्तान जैसे देश के झूठ को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत के अधिकारी ही काफी हैं।

    पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी

    उन्होंने अपने भाषण के दौरान पाक पीएम खरी खरी सुना दी। संगीता ने अपने भाषण में कहा कि पेटल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा कई पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को तबाह किया गया। उस क्षति की तस्वीरें, जाहिर है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। 'अगर नष्ट हुए रनवे और जले हुए हैंगर जीत की तरह दिखते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है, तो पाकिस्तान इसका आनंद ले सकता है।'

