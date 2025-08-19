Kullu Cloudburst: हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही... कुल्लू में पुल सहित दुकानें बहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हिमाचल प्रदेश, ब्यूरो। Himachal Cloudburst: मानसून के मौसम में लगातार बादल फटने से तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के बाद अब हिमाचल प्रदेश के कुल्ले जिले में सोमवार देर रात बादल फट गया, जिससे तबाही मच गई। लगघाटी के समाना में बादल फटने से तीन दुकानें और एक बाइक बाढ़ में बह गए। खेतों और घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।
सोमवार देर रात बादल फटने की वजह से सरवरी नाला उफान पर आ गया है। बाढ़ की वजह से भूतनाथ मंदिर के पास बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़के टूट चुकी हैं। बड़ी-बड़ी दरारों की वजह से वहां आवाजाही प्रभावित हो गई है। नदी किनारे बनी सुरक्षा की दीवार पर खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक जनहानि की खबर नहीं मिली है।
रात में करीब 2 बजे ग्रामीणों को बादल फटने की तेज आवाज सुनाई दी। सभी लोग घर से बाहर सुरक्षित स्थान की तरफ भागे। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई। प्रशासन ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर झुग्गीवासियों को सही जगह शिफ्ट किया।
उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने कु्ल्लू में मौसम के हालातों को देखते हुए जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का एलान किया है। बारिश की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया है।