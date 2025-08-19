Kullu Cloudburst: हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही... कुल्लू में पुल सहित दुकानें बहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

हिमाचल प्रदेश, ब्यूरो। Himachal Cloudburst: मानसून के मौसम में लगातार बादल फटने से तबाही की खबरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर के बाद अब हिमाचल प्रदेश के कुल्ले जिले में सोमवार देर रात बादल फट गया, जिससे तबाही मच गई। लगघाटी के समाना में बादल फटने से तीन दुकानें और एक बाइक बाढ़ में बह गए। खेतों और घरों को भी काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है।

सोमवार देर रात बादल फटने की वजह से सरवरी नाला उफान पर आ गया है। बाढ़ की वजह से भूतनाथ मंदिर के पास बस स्टैंड को जोड़ने वाली सड़के टूट चुकी हैं। बड़ी-बड़ी दरारों की वजह से वहां आवाजाही प्रभावित हो गई है। नदी किनारे बनी सुरक्षा की दीवार पर खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक जनहानि की खबर नहीं मिली है।