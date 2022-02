Kushinagar Tragedy। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में बुधवार देर शाम एक भयावह हादसा हो गया, जिसमें बच्चियों सहित 13 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। कुशीनगर जिले के नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में एक विवाह समारोह के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां कुएं के पास जमा हुई थी और पारंपरिक रस्में निभा रही थी। इसी दौरान कुएं का स्लैब टूट गया और करीब 22 महिलाएं, लड़कियां कुएं में गिर गईं, जिसमें 13 महिलाओं की मौत हो गई, जिसमें कुछ बच्चियां भी शामिल है।

UP | 11 people died & two are seriously injured after they accidentally fell into a well. During a wedding program, some people were sitting on a slab of a well and due to heavy load the slab broke. An ex-gratia of Rs 4 lakh will be given to the kin of the deceased: DM Kushinagar pic.twitter.com/6PHeVYATp0

