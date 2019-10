नई दिल्ली। मानसून की विदाई के बीच चक्रवाती तूफान क्यार ने कर्नाटक में दस्तक दे दी है। यहां बारिश का दौर शुरू हो गया है। इस बीच महाराष्ट्र में भी भारी बारिश होने का खतरा बढ़ गया है। भारतीय मौसम विभाग (India Meteorological Department) के मुताबिक चक्रवाती तूफान क्यार शुक्रवार रात 11.30 बजे महाराष्ट्र के रत्नागिरी के पश्चिम में लगभग 200 KM और मुंबई से लगभग 300 KM दक्षिण पश्चिम पर केंद्रित था। यह तूफान अगले पांच दिनों में ओमान तट की ओर बढ़ेगा। भारी बारिश के खतरे को देखते हुए पर्यटकों को गोवा में 27 अक्टूबर तक ना जाने की एडवाइजरी भी जारी की गई है।

#UPDATE India Meteorological Department: Severe cyclonic storm ‘Kyarr’ lay centered at 11:30 pm, yesterday, about 200 km to west of Ratnagiri & 310 km south-southwest of Mumbai. It's very likely to move west-northwest towards the coast of Oman during next 5 days. #CycloneKyarr pic.twitter.com/guDbCDIGkp

— ANI (@ANI) October 25, 2019