लद्दाख। सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवाने ने बुधवार को पूर्वी लखाद में सैनिकों से मुलाकात की। उन्होंने चीन के साथ हालिया गतिरोध में शामिल सैनिकों को प्रशस्ति पत्र दिए। वह मंगलवार से दो दिनों के दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। इस बीच 22 जून की ताजा उपग्रह छवियों से पता चलता है कि हिंसक झड़प के दौरान 15 जून को तबाह की गई चीनी की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को गलवन क्षेत्र में चीन ने फिर से स्थापित कर लिया है।

ऑपरेशनल स्थिति की समीक्षा के लिए मंगलवार से दो दिवसीय यात्रा पर लद्दाख आए सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवाने ने बुधवार को सैनिकों से मुलाकात की और चीन के साथ हालिया गतिरोध में शामिल बहादुर वीरों को प्रशस्ति पत्र दिए। सेना के एक सूत्र ने कहा कि जब भी सेना प्रमुख यात्रा करते हैं या इकाइयों का दौरा करते हैं, तो यह 'कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को मौके पर' प्रशस्ति पत्र का पुरस्कार देते हैं।

भारत और चीन के बीच कोर कमांडरों के बीच वार्ता के एक दिन बाद लद्दाख में जनरल नरवाना की यात्रा का दौरा हुआ। इस पर दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ कई गतिरोध बिंदुओं से अलग होने के लिए एक "आपसी सहमति" पर पहुंचे। भारतीय सेना ने ट्विटर पर लिखा- सेना प्रमुख ने पूर्वी लद्दाख में फॉर्वर्ड पोस्ट्स का दौरा किया और जमीन पर ऑपरेशन की स्थिति की समीक्षा की। सेना प्रमुख ने सैनिकों के उच्च मनोबल की सराहना की और उन्हें जोश व उत्साह के साथ काम जारी रखने के लिए प्रेरित किया।

जनरल नरवने ने मंगलवार को लेह सैन्य अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने 15 जून को गलवन में हुई हिंसक झड़प में घायल हुए सैनिकों के साथ बातचीत की। बताते चलें कि उस संघर्ष में कर्नल सहित 20 सैनिक शहीद हो गए थे। मैक्सार टेक्नोलॉजीस ने उसी दिन की सैटेलाइट तस्वीरें और ट्विटर हैंडल @detresra_ ने भी 15 जून को हुई झड़पों और 22 जून की वार्ता के बीच की तस्वीरों को पेश किया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि चीन ने गलवन क्षेत्र में डिफेंसिव पोस्ट का पुनर्निर्माण किया है, जो LAC के साथ पूरे भारतीय क्षेत्र में है।

ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता नाथन रुसर द्वारा सामने लाई गई तस्वीरों से भी साफ पता चलता है कि छोटी आउटपोस्ट, जिसकी वजह से जून का संघर्ष हुआ था और उन्हें तबाह कर दिया गया था, वे फिर से स्थापित हो गई हैं और पहले से ज्यादा बड़े आकार में।

Satellite imagery from the Galwan Valley on June 22nd shows that 'disengagement' really isn't the word that the government should be using. This gif shows the small outpost that sparked the June 15th clashes. It has grown hugely in size. Indian troops aren't dismantling this one. pic.twitter.com/8Q78ftr3uW

— Nathan Ruser (@Nrg8000) June 24, 2020