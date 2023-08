लद्दाख। Ladakh News: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारतीय सेना का वाहन हादसे का शिकार हो गया। लेह के पास क्यारी गांव से 7 किमी दूर सेना का वाहन खाई में गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि इस हदासे में भारतीय सेना के नौ जवान वीर गति को प्राप्त हुए। जबकि एक सैनिक घायल हुआ है। मरने वाले सैनिकों में 8 जवान और एक जूनियर कमीशन अधिकारी शामिल हैं।

भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि क्यारी गांव से सात किलोमीटर दूर पहले सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में आठ जवानों और एक जेसीओ की जान चली गई। हादसे में एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार, ALS वाहन लेह से न्योमा की ओर जा रहा था। करीब 5.45 से 6.00 बजे शाम ये हादसा हुआ। गाड़ी में 10 जवान सवार थे।

Ladakh | Seven Indian Army soldiers lost their lives in an accident 7 km short of Kyari town when their vehicle fell in a gorge. Many others are injured in the incident. The troops were moving from Karu garrison to Kyari near Leh. Many troops have suffered injuries also in the… pic.twitter.com/lAABfH5Zav

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे में दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हम अपने राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा को कभी नहीं भूलेंगे। मेरी संवेदनाएं शोक संपप्त परिवारों के साथ हैं।

Saddened by the loss of Indian Army personnel due to an accident near Leh in Ladakh. We will never forget their exemplary service to our nation. My thoughts are with the bereaved families. The injured personnel have been rushed to the Field Hospital. Praying for their speedy… pic.twitter.com/wKUOA0I6dr

