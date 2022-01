Lakhimpur Kheri Case । लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में 3 अक्टूबर को भड़की हिंसा के मामले में एसआईटी ने सोमवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस हिंसा कांड के 88 दिन बाद एसआईटी ने चार्जशीट में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को मुख्य आरोपी बताया है। एसआईटी की चार्जशीट में बताया गया है कि हिंसा के वक्त आशीष मिश्रा घटनास्थल पर ही मौजूद था। एसआईटी ने चार्जशीट में 14 आरोपियों का नाम शामिल किया है।

Uttar Pradesh: SIT files chargesheet against 14 accused in the Lakhimpur Kheri violence case

"Name of one more person, Virendra Shukla, has been added in the chargeseet. He has been charged under Section 201 of IPC," prosecution lawyer says

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 3, 2022