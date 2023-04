जंगलराज के लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार में नहीं ला सकती शांति, नवादा में अमित शाह ने कहा

नवादा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस सरकार के पास जंगलराज के लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, क्या वह सरकार बिहार में शांति ला सकती है? सत्ता की भूख में लालू प्रसाद यादव की गोद में बैठे नीतीश कुमार, हम 'महागठबंधन' सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नीतीश कुमार (बिहार के मुख्यमंत्री) प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश की जनता ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे...बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि सभी 40 (लोकसभा) सीटों पर मोदीजी का कमल खिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जदयू-राजद गठबंधन पर साधा निशाना, कहा- 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह सरकार गिर जाएगी और भाजपा सरकार बनाएगी।

बीजेपी के दरवाजे जेडीयू के लिए हमेशा के लिए बंद

बिहार रैली में केंद्रीय अमित शाह ने कहा कि अगर किसी को कोई संदेह है कि चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी जेडीयू को वापस एनडीए में ले जाएगी, तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीजेपी के दरवाजे उनके (जेडीयू) के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं।

सासाराम पर कही यह बात

आज मुझे सासाराम जाना था लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण वहां लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं अपनी अगली यात्रा के दौरान सासाराम जरूर आऊंगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि राज्य में जल्द से जल्द शांति बहाल हो। यहां राज्य सरकार से बात करने का कोई मतलब नहीं है, जब मैंने राज्यपाल को फोन किया तो ललन सिंह (जदयू अध्यक्ष) नाराज हो गए।

Posted By: Navodit Saktawat