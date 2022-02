Lata Mangeshkar Death News Update: सुर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से पूरा देश गमगीन है। लता दीदी के निधन के साथ एक स्वर्णीय युग का अंत हो गया है। उनकी आवाज का जादू हमेशा जिंदा रहेगा। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख व्यक्त किया है। वह केंद्र सरकार ने दो दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। अंतिम संस्कार के लिए लता दीदी का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंच चुका है। यहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवाजी पार्क पहुंचकर भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। कुछ ही देर में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

- भारत रत्न लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल होने मुंबई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

- मुंबई में लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे।

- मुंबई में भारी संख्या में लोग लता मंगेशकर के अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उनका पार्थिव शरीर उनके प्रभुकुंज निवास से शिवाजी पार्क की ओर जा रहा है। लता दीदी का अंतिम संस्कार शाम 6.30 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा।

