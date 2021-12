कुन्नूर हादसे में एकमात्र जिंदा बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस समय अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका अपने स्कूल को लिखा एक लेटर वायरल हो रहा है। वीरता पुरस्कार, शौर्य चक्र से सम्मानित वरुण ने अपने स्कूल में औसत दर्ज के बच्चों और प्रिंसिपल के लिए यह प्रेरक चिट्ठी लिखी थी। यह लेटर 18 सितंबर 2021 का है।

हर कोई स्कूल में उत्कृष्ट नहीं हो सकता

वरुण सिंह ने लिखा कि पढ़ाई में औसत दर्जे का होना ठीक है। हर कोई स्कूल में उत्कृष्ट नहीं हो सकता, ना ही हर कोई 90 प्रतिशत अंक ला सकता है। उन्होंने लिखा, 'अगर आप ये उपलब्धियां पाते हैं, तो अच्छी बात है। इसकी सरहाना की जानी चाहिए।' ऐसा नहीं होता है तब यह मत सोचिए कि आप औसत दर्जे के हैं, क्योंकि स्कूल में औसत दर्जे का होना जिंदगी में आने वाली चीजों का सामना करने के लिए पैमाना नहीं है।

पूरी तरह से ईमानदार रहें

वरुण आगे लिखते हैं, आप अपनी हॉबी ढूंढें। यह आर्ट, म्यूजिक, ग्राफिक डिजाइन, साहित्य कुछ भी हो सकता है। बस जो भी काम करें, उसे लेकर पूरी तरह से ईमानदार रहें। अपना बेस्ट दें। आपको यह ना सोचना पड़े कि मैं इससे और बेहतर कर सकते था।

स्कूल को दिया शौर्य सम्मान मिलने का श्रेय

कैप्टन वरुण ने लेटर में बताया कि जब वे युवा कैडेट थे। तब उनमें कॉन्फिडेंस की बेहद कमी थी। उन्होंने लिखा कि जब मैं फाइटर स्क्वाड्रन में युवा फ्लाइट लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हुआ। तब मुझे लगा कि अगर मैं इसमें अपना दिमाग और दिल लगा दूं। तब मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। उसी दिन से मैंने बेस्ट बनने के लिए काम करना शुरू कर दिया। जबकि नेशनल रक्षा अकादमी में एक कैडेट के रूप में मैंने पढ़ाई या स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। इस चिट्ठी में सिंह ने शौर्य सम्मान मिलने का श्रेय स्कूल को दिया है।

'It's ok to be mediocre'

Inspiring letter of Group Captain Varun Singh, lone survivor in helicopter crash, to principal of his school with request to share it with teenaged students to motivate them. Sharing the wonderful journey & beautiful thoughts of the braveheart with u. pic.twitter.com/vSpymhMg0p

— Arun Bothra 🇮🇳 (@arunbothra) December 9, 2021