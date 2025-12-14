लिंक्डइन पर निकली ‘फुलटाइम हाइब्रिड गर्लफ्रेंड’ की जॉब, यूजर्स बोले- सैलरी कितनी मिलेगी?

डिजिटल डेस्क। डेटिंग ऐप्स के दौर में एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को ही डेटिंग का जरिया बना डाला। दरअसल, एक यूजर ने लिंक्डइन पर गर्लफ्रेंड की नौकरी के लिए बाकायदा वेकेंसी पोस्ट की है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे पढ़कर हैरानी के साथ-साथ मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।

इस पोस्ट को शेयर करने वाले यूजर का नाम दिनेश बताया जा रहा है, जो पहले टेक महिंद्रा में सीनियर एसोसिएट के तौर पर काम कर चुका है। दिनेश ने पोस्ट में गर्लफ्रेंड की भूमिका के लिए जरूरी योग्यताओं और खूबियों की एक लंबी लिस्ट साझा की है, जिसके आधार पर सही उम्मीदवार चुने जाने की बात कही गई है।