    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 02:10:32 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 02:10:32 PM (IST)
    लिंक्डइन पर निकली ‘फुलटाइम हाइब्रिड गर्लफ्रेंड’ की जॉब, यूजर्स बोले- सैलरी कितनी मिलेगी?
    फुलटाइम हाइब्रिड गर्लफ्रेंड

    डिजिटल डेस्क। डेटिंग ऐप्स के दौर में एक शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन को ही डेटिंग का जरिया बना डाला। दरअसल, एक यूजर ने लिंक्डइन पर गर्लफ्रेंड की नौकरी के लिए बाकायदा वेकेंसी पोस्ट की है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे पढ़कर हैरानी के साथ-साथ मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं।

    इस पोस्ट को शेयर करने वाले यूजर का नाम दिनेश बताया जा रहा है, जो पहले टेक महिंद्रा में सीनियर एसोसिएट के तौर पर काम कर चुका है। दिनेश ने पोस्ट में गर्लफ्रेंड की भूमिका के लिए जरूरी योग्यताओं और खूबियों की एक लंबी लिस्ट साझा की है, जिसके आधार पर सही उम्मीदवार चुने जाने की बात कही गई है।


    कैसी होनी चाहिए गर्लफ्रेंड

    दिनेश ने लिखा कि यह भूमिका गुरुग्राम में रहने वाली फुलटाइम हाइब्रिड गर्लफ्रेंड के लिए है। उनके मुताबिक, उम्मीदवार में मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाने की क्षमता, गहरी बातचीत करने का हुनर, हर स्थिति में सपोर्टिव रवैया और सभी गतिविधियों में पार्टनर का साथ देने की आदत होनी चाहिए।

    उन्होंने आगे बताया कि इस रिश्ते की नींव सक्रिय संवाद, सम्मान और आपसी समझ पर टिकी होगी। उम्मीदवार को मिलकर फैसले लेना, पॉजिटिव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना और भावनाओं को समझना आना चाहिए। इसके साथ ही उसमें सुनने की क्षमता, सहानुभूति, सेंस ऑफ ह्यूमर और सकारात्मक सोच भी जरूरी बताई गई है।

    सैलरी को लेकर उड़े मजाक

    यह पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सैलरी कितनी दी जाएगी। दूसरे यूजर ने लिखा कि भारत में किसी भी ऐप को डेटिंग ऐप बनाया जा सकता है। वहीं, कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा, जिस पर दिनेश ने साफ किया कि यह कोई मजाक नहीं, बल्कि असली वेकेंसी है।

    रिपोर्ट के मुताबिक, इस पोस्ट पर अब तक 26 लोग आवेदन कर चुके हैं। हालांकि, फिलहाल इस वेकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई है।

