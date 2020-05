Liquor Shops: कर्नाटक में एक दिन में बिकी 45 करोड़ की शराब, यूपी में 100 करोड़ का अनुमान, फिर लगी लाइनें, बरसे फूल

देश में 4 मई से लागू हुए Lockdown 3.0 में शराब दुकानें खोलने की मंजूरी दी गई थी और इसके बाद देश के कई राज्यों में इसका पालन करते हुए प्रदेश सरकारों ने शराब कै शौकीनों के लिए दुकानें खोल दीं। इसके बाद तो जैसे लगा कि यह आखिरी दिन है जब शराब मिल रही है। एक दिन में कई राज्यों में शराब बिक्री के रिकॉर्ड टूट गए। कर्नाटक में तो सोमवार के दिए 45 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। वहीं यूपी को लेकर अनुमान जताया जा रहा है कि सोमवार को वहां 100 करोड़ की शराब बिक गई। हालांकि, यह प्रदेश के आबकारी विभाग का अनुमान है और आधिकारिक आंकड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। प्रदेश में 26 हजार शराब दुकानें हैं।

कर्नाटक की बात करें तो राज्य के आबकारी विभाग ने बताया कि प्रदेश में सोमवार को 45 करोड़ रुपए की शराब बिकी है। विभाग के अनुसार एक दिन में 39 लाख लीटर बीयर और 8.5 लाख भारतीय शराब बिकी है। सोशल मीडिया में वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो को देखकर साफ नजर आता है कि किस कदर लोग शराब के लिए दीवाने हो गए हैं। इसी कड़ी में आज फिर से दुकानें खुलने वाली हैं और इसस पहले ही लोग अल सुबह से शराब दुकानों के बाह लाइन लगाकर बैठ गए हैं।

राज्य से आ रही तस्वीरों को देखें तो आप भी हैरान रह जाएंगें क्योंकि हुबली के गोकुल रोड़ इलाके में लोगों ने सराब दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बने घेरों में अपने चप्पल, बॉटल, बैग और दूसरी चीजें रखकर रिजर्वेशन करवा लिया और दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अन्य राज्यों में भी ऐसे ही हाल हैं।

Karnataka: People use water bottles, bags, helmets, slippers etc to reserve their places in queue, outside liquor shops in Gokul road area of Hubli. #CoronaLockdown pic.twitter.com/wdrvcWSuXI — ANI (@ANI) May 5, 2020

राजधानी दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार ने शराब पर 70 प्रतिशत टैक्स लगाने के बाद भी शराब के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां तक की लोगों को लाइन में खड़े होने के लिए हाथ पर नंबर तक लिख दिए गए हैं।

Delhi: People queue outside a liquor shop in Laxmi Nagar area. Positions of people in the queue have been written on their hands. #CoronaLockdown pic.twitter.com/6zIZ6dLQbb — ANI (@ANI) May 5, 2020

एक शख्स तो शराब दुकान के बाहर लाइन में लगे लोगों का सम्मान करने के लिए फूलों की बारिश तक करता नजर आया।

#WATCH Delhi: A man showers flower petals on people standing in queue outside liquor shops in Chander Nagar area of Delhi. The man says, "You are the economy of our country, government does not have any money". #CoronaLockdown pic.twitter.com/CISdu2V86V — ANI (@ANI) May 5, 2020

