Liquor Shop खुलते ही टूट पड़े लोग, कई किमी लंबी लाइनें, लाठीचार्ज, देखिए फोटो-वीडियो

लॉकडाउन नए सिरे से लागू होने के साथ ही देशभर में रेड, ऑरेज और ग्रीन जोन के हिसाब से नई व्यवस्था लागू हो गई। ग्रीन और ऑरेज जोन में Liquor Shop यानी शराब दुकान खोलने की अनुमति गई है। इसके बाद सुबह से ही इन दुकानों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें देखी गईं। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से ऐसी तस्वीरें आई हैं। वहीं ग्रीन और ऑरेज जोन में नाई की दुकानें भी सोमवार से खुल गईं। बीते करीब डेढ़ महीने से घरों में कैद लोग अपनी कटिंग और शेविंग बनवाने पहुंच रहे हैं। हालांकि सभी दूर फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी का पालन हो रहा है और लोग मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं। (See Pictures)

छत्तीसगढ़ में उड़ीं नियमों की धज्जियां

शराब की दुकानें खुलने पर छत्तीसगढ़ में सारे नियम ताक में रख दिए गए। शारीरिक दूरी के नियमों की परवाह किए बगैर लोग शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ के रूप में जमा हो गए।

Chhattisgarh: Social distancing norms being flouted as people in large numbers queue outside a liquor shop in Rajnandgaon. The state govt has allowed liquor shops to open in the state from today except for the containment zones. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/GfTzQP86Ip — ANI (@ANI) May 4, 2020

(कर्नाटक में शराब दुकान के बाहर खड़े लोग)

(लखनऊ में दुकान के बाहर खुलने का इंतजार करते लोग)

(लखनऊ में अलीगंज स्थित शराब की दुकान के बाहर लगी लाइन)

गोवा में खुले सेलून

गोवा के पणजी में सेलून खुल गए। यहां लोग नियमों का पालन करते हुए दुकानों पर पहुंच रहे हैं और दुकानदार भी पूरी सावधानी बरतते हुए सेवाएं दे रहे हैं।

Goa: Salons open in Panaji following the revised guidelines issued by Ministry of Home Affairs for the lockdown that has been extended till May 17. #COVID19 pic.twitter.com/5FFmv3rCAR — ANI (@ANI) May 4, 2020

Andhra Pradesh: Salons open in Vijayawada following the revised guidelines issued by Ministry of Home Affairs for the #CoronavirusLockdown that has been extended till May 17. pic.twitter.com/P2eMfxjRwC — ANI (@ANI) May 4, 2020

People line up outside a liquor shop in Laxmi Nagar after Delhi govt allowed sale of liquor in standalone shops, neighbourhood (colony)shops or shops in residential complexes. pic.twitter.com/ADyPE8ZUYQ — ANI (@ANI) May 4, 2020

Karnataka: People line up at a liquor shop in Bengaluru as state government permits the sale of liquor between 9 am to 7 pm from today. pic.twitter.com/3SmTwlO1w1 — ANI (@ANI) May 4, 2020

कइयों ने की शराब, सिगरेट और गुटखा से तौबा

अच्छी बात यह है कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा लोगों लिए वरदान बन गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के साथ ही नशे की आदत को भी लॉकअप में बंद कर दिया। ज्यादा तलब लगने का खास समय निकल चुका है। इसमें कई लोग तो ऐसे हैं जो आदत के आगे मजबूर थे, लेकिन बाद में इरादे दृढ़ कर लिए और दुनिया उनकी बदल गई। लोगों के साथ ही उनका परिवार अब अच्छा महसूस कर रहा है।

