LIVE Patna Opposition Meet: पटना में विपक्षी दलों की बैठक से पहले BJP ने पूछा, 'पहले बताओ मोदी के सामने कौन'

11:39 AM

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सुरक्षा कम कर दी गई। इस पर संजय राउत ने कहा, यह सब राजनीति से प्रभावित है, चाहे वह ईडी की छापेमारी हो या सुरक्षा में कमी। लेकिन उन्हें अपने कर्मों का फल मिलेगा। वे (भाजपा) अधिकतम क्या कर सकते हैं, वे हमें गोली मार सकते हैं या हमें जेल में डाल सकते हैं।

#WATCH | "This is all influenced by politics, whether it is ED raids or scaling down of security. But they will get the outcome of their doings. What can they(BJP) do maximum, they might shoot us or put us in jail": Uddhav Thackeray faction MP Sanjay Raut on scaling down of… pic.twitter.com/A2XY0cVFVM