LIVE India Coronavirus Updates: कोरोना के मरीजों की तादाद देश में जरूर सवा दो लाख के पास पहुंच गई है लेकिन अब राहत की खबर भी सामने आने लगी है। अब रिकवरी रेट बढ़ा है और स्‍वस्‍थ होने वालों की संख्‍या भी 1 लाख के पार हो गया है। हालांकि महाराष्‍ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्‍ली जैसे राज्‍यों में संक्रमण अभी भी बेकाबू बना हुआ है। जानिये अन्‍य राज्‍यों को लेकर अभी तक का ताजा अपडेट क्‍या है।

- देश में अब तक 1,04,107 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 1,06,737 एक्टिव केस हैं और अबतक 6,075 लोगों की जान जा चुकी है।

- पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,304 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 260 लोगों की मौत हुई है।

- छत्तीसगढ़ में बुधवार की देर रात कोराना के 52 नए मरीजों की पहचान की गई। रायपुर अस्पताल से मुंगेली के 17, कांकेर के तीन, जांजगीर-चांपा के दो, मेडिकल कॉलेज जगदलपुर से कांकेर जिले के तीन, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर से अंबिकापुर के तीन और कोरिया के दो, बिलासपुर अस्पताल से बिलासपुर के चार, मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से रायगढ़ के ही छह मरीज शामिल है।

- कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में पांच और नए कंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में अब कुल कंटोनमेंट जोन की संख्या 163 हो गई है। 59 क्षेत्रों को अब तक डी- कंटोनमेंट किया जा चुका है।

- चंडीगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में अब तक कोरोना के 302 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 222 लोगों को इलाज के बाद ठीक कर लिया गया है।

- पिछले 24 घंटों के अंदर महाराष्ट्र में केवल एक पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाया गया है और एक की कोरोना के चलते जान गई है। वहीं, राज्य में कोरोना से संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 2,557 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 30 पुलिसकर्मी की जान कोरोना के चलते गई है।

In last 24 hours, one police personnel tested positive for #COVID19 and one personnel succumbed to the infection. Total number of police personnel who have tested positive for the virus has reached 2,557; death toll stands at 30: Maharashtra Police pic.twitter.com/4zgMqOJXqX

— ANI (@ANI) June 4, 2020