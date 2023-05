LIVE Karnataka Election 2023: कर्नाटक में जैसे-जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और उनके परिवार के लोगों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस बीच, सभी बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार जारी है। पढ़िए लाइव अपडेट्स

वीडियो: कर्नाटक चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरू में रोड शो कर रहे हैं। यह 26 किली लंबा रोड शो है। देखिए फोटो-वीडियो

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को कहा, भाजपा नेता अब मल्लिकार्जुन खरगे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। चित्तपुर से भाजपा के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से यह साजिश स्पष्ट है। ये नेता पीएम मोदी और सीएम बोम्मई का चहेता भी है।

#WATCH | BJP leaders are now hatching a plot to murder Mallikarjun Kharge and his family members. This is now clear from the recording of BJP's candidate from Chittapur who also happens to be the blue-eyed boy of PM Modi and CM Bommai: Congress leader Randeep Singh Surjewala… pic.twitter.com/JuKFTYktNy

— ANI (@ANI) May 6, 2023