LIVE Maharashtra Politics: महाराष्ट्र (Maharashtra) की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आया है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में बड़ी टूट हुई है। करीब 30 विधायकों को साथ लेकर अजित पवार शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार ने महाराष्ट्र् विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद राजभवन में हुए शपथ ग्रहण में अजित पवार और उनके समर्थक विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही शिंदे सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया। यहां पढ़िए लाइव अपडेट

सबसे पहले अजित पवार ने शपथ ली। इसके बाद छगन भुजबल ने शपथ ली।

मंच पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।

वीडियो: राजभवन में मौजूद महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चन्द्रशेखर बावनकुले ने कहा, 'अजित पवार और अन्य एनसीपी विधायक यहां आए हैं। यहां शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र प्रगति करेगा।'

#WATCH | Maharashtra BJP president Chandrashekhar Bawankule, says "Ajit Pawar and other NCP MLAs have come here. An oath-taking ceremony will be done here. Maharashtra will progress under the leadership of PM Modi" pic.twitter.com/TCP9aUVkkA

— ANI (@ANI) July 2, 2023