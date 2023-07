नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दूसरे भी मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों के विभिन्न सदस्यों ने मणिपुर पर चर्चा की मांग की। इसके बाद जब सदन कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामा किया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ी।

वहीं, कार्यवाही शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए दोहराया कि वह चर्चा के लिए तैयार है।

वहीं, केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, “मैं विपक्ष से अपील करना चाहूंगा कि वे बार-बार अपना रुख न बदलें और मणिपुर की घटना पर राजनीति न करें, क्योंकि यह महिलाओं की गरिमा, उत्तर-पूर्व और सीमावर्ती राज्य से जुड़ा एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। मुझे लगता है कि संसद सत्र चलना चाहिए, क्योंकि हम इस मुद्दे पर चर्चा करने और चर्चा करने के लिए तैयार हैं।”

