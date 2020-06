LIVE Updates: लॉकडाउन के खिलाफ दी गई व्यवस्ता के तहत 8 जून, सोमवार से देशभर में मंदिर मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थल खोल दिए गए है। करीब ढाई महीनों बाद भक्त का भगवान से मिलन हुआ। लोग सुबह-सुबह ही मंदिरों में पहुंचे और फिजिकल डिस्टेंसिंग समेत सभी नियमों का पालन करते हुए दर्शन लाभ लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। दिल्ली की जामा मस्जिद भी खोल दी गई। वहीं गुरुद्वारों और चर्चों में भी लोग पहुंचे। दिल्ली का प्रसिद्ध कलकाजी मंदिर भी दर्शनों के लिए खोल दिया गया। देखिए फोटो वीडियो

दिल्ली: सरकार द्वारा देशभर में आज से धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की अनुमति मिलने के बाद कालकाजी मंदिर में भक्त पूजा करने पहुंचे।

धर्मस्थलों में अतिरिक्त सतर्कता

- कुछ राज्यों में अभी धर्मस्थल नहीं खोले जाएंगे

- आरती में भक्तों को शामिल नहीं किया जाएगा

- कुछ जगहों पर टोकन की व्यवस्था भी होगी

- बच्चे और बुजुर्ग अभी धर्मस्थलों पर नहीं आएंगे

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।

बेंगलुरु: देशभर में आज से धार्मिक स्थल फिर से खुले। बसावनागुड़ी में श्री डोड्डा गणपति मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें दिखी।

दिल्ली: झंडेवालान मंदिर में लोग पूजा करने के लिए एकत्रित हुए।

लखनऊ:सरकार द्वारा देशभर में आज से मंदिर खुलने की अनुमति मिलने के बाद हनुमान सेतु मंदिर के बाहर भक्त पूजा करने पहुंचे।एक भक्त ने बताया:लॉकडाउन के बाद आज पहली बार मंदिर खुला है तो बहुत अच्छा लग रहा है यहां बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया है।

#WATCH Lucknow: Devotees offer prayers at Eidgah Mosque.

People are being screened before they enter the mosque, social distancing norms being followed as govt has allowed opening of places of worship from today with certain precautionary measures amid #COVID19 outbreak. pic.twitter.com/aug8tR7oWA

— ANI UP (@ANINewsUP) June 8, 2020