सुप्रीम कोर्ट में आज एक बेहद ही अहम मामले पर सुनवाई हुई है जिसका असर लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। जिस मामले में सुनवाई हुई है वो असल में Moretorium period में EMI पर लगने वाले ब्याज से जुड़ा हुआ है। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की बेंच ने केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक को तीन दिन की मोहलत दी है। कोर्ट ने सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता को वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के अधिकारियों की बैठक करवाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि तय करे कि मोरेटोरियम पीरियड में EMI पर लगने वाले ब्याज बैंक ले सकते हैं या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने यहां साफ किया कि वो ब्याज माफ करने की नहीं बल्कि टालने की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय इस बाबत फैसला ले लेते हैं तो इन 6 महीनों के लिए अपनी ईएमआई आगे बढ़ाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। मामले में अगली सुनवाई 17 जून हो होने वाली है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोन चुकाने के लिए दी घई मोहलत में EMI पर ब्याज नहीं लेना चाहिए। यदि लोन को 3 महीने के लिए टाला जाता है तो बैंक को भी देय राशि पर ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज नहीं जोड़ना चाहिए। कोर्ट ने यहां साफ किया कि यह सवाल ब्याज पर ब्याज तक ही सीमित है। यह बात नहीं कि ब्याज 6 महीने की ईएमआई स्थगन अवधि के लिए पूरी तरह माफ किया गया है या नहीं। SBI का कहना है कि सभी बैंकों का मानना है कि ब्याज 6 महीने की अवधि के लिए माफ नहीं किया जा सकता है।

Loan moratorium case: SC asks officials of Finance Ministry and RBI to convene a joint meeting within 3 days to decide whether interest on EMIs during six month moratorium period till August 31 can be charged by banks or not.

