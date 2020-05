Lockdown 4.0 Day 1: देश में आज से लॉकडाउन 4 लागू हो गया। पहले दिन भी बेहाल और लाचार मजदूरों की तस्वीरें सामने आई हैं। राजधानी दिल्ली में हजारों मजदूर सड़कों पर बेबस और लाचार नजर आए। कड़ी धूप में महिलाएं और छोटे बच्चे परेशान होते रहे। मजदूरों को कुछ पता नहीं है कि कहां जाना है, कैसे जाना है, बस भीड़ का हिस्सा बनकर सड़कों पर आ गए हैं। सरकार ने ट्रेनें चलाई हैं लेकिन मजदूरों तक उसकी सही सही जानकारी नहीं है। अब लॉकडाउन बढ़ा तो सब्र का बांध टूट पड़ा और एक बार फिर सड़कों पर जमा हो गए। इनमें अधिकांश उत्तर प्रदेश बिहार और हरियाणा के मजदूर हैं। देखिए तस्वीरें-

गाजियाबाद: तीन श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए हज़ारों प्रवासी मज़दूर अपना पंजीकरण करने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए रवाना होंगी।

हरियाणा में सड़कों पर जमा लोग। ये अपने घरों को जाने के लिए निकले हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नजर नहीं आई।

#WATCH I want to go back to my home town in Pratapgarh(UP). We have come here following the announcements made by authorities that buses are being provided, but here we are not getting any bus & now, if we go back to our rooms we don’t have ration: A migrant worker in Sonipat. pic.twitter.com/uqb6cf3jEM

