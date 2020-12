नई दिल्ली Lockdown again in India । देशभर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वैक्सीन के देश में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह भी आशंका है कि कहीं देश में फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है कि देश में एक बार फिर से 15 दिन का लॉकडाउन लगने वाला हैं। सोशल मीडिया में वायरल संदेश में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ ब्रेकिंग न्यूज लिखकर इस संदेश को वायरल किया जा रहा है। इस सच्चाई पर अब सरकार के ही एक विभाग ने खुद सच का खुलासा कर दिया है।

PIB की फेक्ट चेक टीम बोली, झूठा है वायरल संदेश

प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो की फेक्ट चेक टीम ने वायरल संदेश के बारे में बताया है कि देश में फिर से 15 दिन के लिए लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। सोशल मीडिया पर यह गलत खबर वायरल की जा रही है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। PIB ने ट्विटर पर अपने संदेश में लिखा है कि #PIBFactCheck: यह दावा #फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार ने देश में #लॉकडाउन लगाने की ऐसी कोई घोषणा नहीं की है।

इस नंबर पर करें मैसेज, वायरल मैसेज की मिलेगी सच्चाई

Don't be misled by #misinformation anymore! If you have a query related to the Government of India, send it to us on our WhatsApp number at +91 8799711259 and we will verify it. pic.twitter.com/q1Z7XdSp4f

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 3, 2020