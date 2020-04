Lockdown extension: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद लगभग तय है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश में जारी Lockdown को अभी खत्म नहीं किया जाएगा और इसे दो हफ्तों के लिए बढ़ाया जाएगा। इसका अधिकारिक ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त कर सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी के शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन का कोई कार्यक्रम नहीं है। वहीं मुख्यमंत्रियों के साथ चार घंटे चली बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक खत्म होने के ठीक बाद ट्वीट किया कि पीएम मोदी ने Lockdown बढ़ाने का सही फैसला लिया है। यानी बैठक में Lockdown बढ़ाने पर फैसला हो चुका है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। इस तरह माना जा रहा है कि 30 अप्रैल तक देश को Lockdown में रहना होगा।

पीएम बोले - 3-4 हफ्ते बहुत अहम

बैठक में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए अगले 3 से 4 हफ्ते बहुत अहम साबित होंगे। उन्होंने इस चुनौती का सामना करने के लिए टीम वर्क का फॉर्मूला दिया।

PM emphasized the criticality of coming 3-4 weeks for determining the impact of the steps taken till now to contain the virus, adding that teamwork is the key to facing the challenge: PMO on PM's video-conference with CMs pic.twitter.com/4AIaHxq4Fm

