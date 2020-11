Lockdown in Rajasthan : राजस्‍थान के कंटेनमेंट जोन में 31 दिसंबर तक लॉकडाउन लागू, 12 शहरों में नाइट कर्फ्यू

Lockdown in Rajasthan : कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आज राजस्‍थान सरकार ने महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है। इसके चलते अब प्रदेश में 31 दिसंबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। 31 दिसंबर तक केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। इस उद्देश्य के लिए गठित निगरानी टीमों द्वारा गहन घर-घर निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने 1 से 31 दिसम्बर तक कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर के दूर मुख्यालय शहरों की शहरी सीमा के भीतर रात 8 बजे से कर्फ्यू घोषित किया है। राजस्थान में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 दिसंबर तक छात्रों के लिए बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स और इसी तरह के स्थान भी बंद रहेंगे। सामाजिक / राजनीतिक / खेल / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और बड़ी मण्डली 31 दिसंबर तक अनुमति नहीं है।राजस्‍थान में रविवार को 2581 कोरोना वायरस पॉजिटिव केस मिले हैं।

प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई है। रविवार को प्रदेश के अस्पतालों में 2556 लोगों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया है। प्रदेश में अब तक दो लाख 65 हजार 386 पॉजिटिव केस मिलने के साथ ही 2292 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अब तक दो लाख 34 हजार 336 संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 28,758 है। चिकित्सा विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक कुल 43 लाख 95 हजार 899 सैंपल लिए जा चुके हैं।

Lockdown shall remain in force in the containment zones till 31st December 2020. Only essential activities will be allowed in the containment zones & there will be intensive house-to-house surveillance by surveillance teams formed for this purpose: Rajasthan Government#COVID19 — ANI (@ANI) November 29, 2020

Schools, colleges, educational & coaching institutes in Rajasthan to remain closed for students till Dec 31. Cinema halls/multiplexes & similar places to remain closed too. Social/political/sports/cultural/religious functions & large congregations not permitted till Dec 31. — ANI (@ANI) November 29, 2020

Posted By: Navodit Saktawat

