देश में Lockdown के बीच पिछले दो तीन दिनों से दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, नोएडा समेत अन्य बड़ी शहरों में मजदूरी और नौकरी के लिए गए कामगारों के पैदल ही अपने गांव लौटने की घटनाएं सामने आने के बाद यह आंकड़ा 28 तारीख तक हजारों की संख्या में पहुंच गया है। हालांकि, दिल्ली व अन्य राज्यों की सरकारें इन लोगों के रहने और खाने का इंतजाम कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद भारी संख्या में ये मजदूर औ कामगार पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर करते हुए अपने-अपने गांवों को रवाना हो गए हैं।

इसके बाद जहां मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने सभी राज्यों को खत लिखते हुए मध्यप्रदेश के रहने वाले मजदूरों और कामगारों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था करने की अपील की है वहीं राज्य सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 0755-2708030 और 0755-2708003 भी जारी किए है। आप अगर परेशानी में हैं तो कृपया इन नंबर पर बात कर सकते हैं।

वहीं दिल्ली व अन्य राज्यों से पलायन कर लौट रहे हजारों की संख्या में लोगों को वापस लाने के लिए यूपी राज्य परिवहन के एमडी राज शेखर ने खत लिखकर गाजियाबाद से यूपी के लोगों का लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारी तुरंत दफ्तर पहुंचे और 1000 बसों का इंतजाम करते हुए पैदल आ रहे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम करें।

कोई रिक्शा तो कोई पैदल ही निकल पड़ा सैकड़ों किमी के सफर पर

राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों में मजदूरी करने आए हजारों लोग काम और खाने की तंगी के कारण अपने-अपने शहरों को लौटने लगे हैं। अब तक जिनकी संख्या गिनी चुनी थी वो अब हजारों में हो गई है। कोई रिक्शा तो कोई कोई पैदल ही रवाना हो गया है। पश्चिम बंगाल के रहने वाले पंचु मंडल भी अपने साथी के साथ रिक्शा पर ही पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए। उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए 7 दिन का सफर करना था लेकिन पुलिस ने उन्हें अक्षरधाम फ्लायओवर से यह कहते हुए लौटा दिया कि उनके जाने के लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है।

Paanchu Mandal: I was going to West Bengal. Police have turned us back, they say we'll be sent on a bus. We're 2 drivers, we would've taken turns to pull the rickshaw & reach WB. It would've taken us 7 days to reach. We are not getting any work here, don't get passengers anymore. https://t.co/LCC1BEOLPD pic.twitter.com/bABasqHk2n

— ANI (@ANI) March 28, 2020