Congress free India: साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एकजुट करने की कवायद के बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने बड़ी बात कही है। Acharya Pramod Krishnam ने अपने ट्वीट में विपक्षी एकता पर सवाल उठाए और आशंका जताई कि कहीं यह कांग्रेस मुक्त भारत का नया स्वरूप तो नहीं है।

कारण यह है कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे कुछ नेता हैं तो कांग्रेस या राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। वहीं कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है।

पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर सभी दलों को चुनाव लड़ना चाहिए। यह बात कुछ दलों के गले नहीं उतर रही है।

नीतीश कुमार को उम्मीद है कि 23 जून की बैठक में इस पर से सस्पेंस खत्म हो जाएगा।

#WATCH | "If discussions are held to introduce a law in national interest with a pure heart, we will think about it. We might welcome it. But I think the Uniform Civil Code issue is not being raised to bring uniformity to the country but to come to power for the third… pic.twitter.com/J53fX3HQgm

— ANI (@ANI) June 17, 2023