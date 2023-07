बेंगलुरू। Bengaluru Opposition Meeting Updates: विपक्षी दलों की आज (मंगलवार) बेंगलुरु में बैठक हुई। जिसमें तय हुआ कि गठबंठन का नाम INDIA होगा। कांग्रेस के नेतृत्व वाला यह गुट पहले यूपीए के नाम से जाना जाता था। बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेस की। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सभी 26 पार्टियों के साथ मिलकर हमने इस गठबंधन को 'इंडियन नेशनल डेवेलपमेंटल इंक्लूसिव एलायंस'(INDIA) नाम दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी। तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी। समिति से सदस्यों के नामों की घोषणा मुंबई में की जाएगी। उन्होंने कहा, हमारी एकता को देखकर पीएम मोदी ने 30 पार्टियों की बैठक बुलाई है। पहले वे गठबंधन की बात तक नहीं करते थे। उनके यहां एक पार्टी के कई टुकड़े हो गए हैं। अब प्रधानमंत्री उन्हीं टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

खरगे ने कहा कि आज पूरी मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी का कब्जा हो गया है। उनके इशारे के बिना कोई नहीं चलता। अपने 52 साल के सक्रिय राजनीतिक करियर में मैंने ऐसी प्रतिकूल स्थिति कभी नहीं देखी कि विपक्षी नेताओं को दबाया जा रहा हो।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 पार्टियां एकत्रित हुई। यह दूसरी मीटिंग थी और अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज 26 पार्टियां अपने लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हमें एक तरफ देश को नफरत से बचाना है। दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेकर हमसब इकट्ठा हुए हैं।

वहीं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, 'राजनीति में विचारधारा अलग होती है, लेकिन हम देश के लिए एक हुए हैं। लोगों को लगता है कि हम परिवार को बचाने के लिए एक हुए हैं। देश हमारा परिवार है और उसे बचाने के लिए हम एक है। तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे।'

#WATCH | This fight is not between 2 political formations but fight is to defend the idea of India. If you will see history, you will find that nobody has been able to fight the idea of India. It's a fight between the idea of India and Narendra Modi: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/SLSXCjMYPI

— ANI (@ANI) July 18, 2023