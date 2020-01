Mumbai Bhubaneswar Lokmanya Tilak Express के 8 डिब्बे पटरी से उतरे, कोहरे के कारण मालगाड़ी से हुई टक्कर

Mumbai Bhubaneswar Lokmanya Tilak Express ओडिशा में कटक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जानकारी के मुताबिक, कटक के पास नरगुंडी स्टेशन पर Lokmanya Tilak Express की 8 बोगियां आज सुबह पटरी से उतर गई। कोहरे का कारण यह हादसा हुआ है। मुंबई से भुवनेश्वर जा रही Lokmanya Tilak Express मालगाड़ी से जा टकराई। ईस्ट कोस्ट रेलवे के पीआरओ के अनुसार, 20 यात्री घायल हुए हैं। 5 की हालत गंभीर बताई गई है। राहत और बचाव कार्य के लिए टीम पहुंच चुकी है। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 1072 जारी किया है, जहां से घायलों के बारे में जानकारी ली जा सकती है। एक यात्री ने बताया कि सुबह सभी यात्री सो रहे थे, तभी जोरदार आवाज हुई। (नीचे देखें वीडियो)

जो यात्री ऊपर की बर्थ पर सो रहे थे, वे नीचे दिए गए। कुछ महिलाओं और बच्चो को भी चोट आई है। घबराकर यात्री अपनी-अपनी बोगी से बाहर निकल आए।

#UPDATE Chief Public Relation Officer (CPRO), East Coast Railway: 20 people injured after eight coaches of Lokmanya Tilak Express derail near Salagaon. No casualty reported till now. #Odisha https://t.co/JqaXdhzHTN — ANI (@ANI) January 16, 2020

Odisha: Seven coaches derailed and several people injured after Lokmanya Tilak Express hits a guard van of a goods train near Salagaon at about 7 am today. pic.twitter.com/5w6xRXOzF7 — ANI (@ANI) January 16, 2020

TAIN NO.12879 LOKMANYA TILAK EXPRESS hit the gaurd van of a goods train. Accident occured between SALAGAON and NERGUNDI.Injured shifted to #Cuttack SCB medical. #Odisha pic.twitter.com/U66GxqnbvH — SitamMoharana_ANI (@SitamMoharana) January 16, 2020

Mumbai - Bbsr Lokmanya Tilak Exp hit a standing goods train. Seems fog and invisible signal is the reason. As per preliminary information, No damage or death reported. Details awaited #Odisha pic.twitter.com/XuizpTfSWH — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) January 16, 2020

Posted By: Arvind Dubey