देश में जारी लॉकडाउन का तीसरा दौर 17 मई को पूरा होने जा रहा है। इसके पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग में राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों ने 6 घंटे से अधिक समय की मीटिंग की। अधिकांश ने देश में लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की मांग उठाई। सबने इस बात पर ज़ोर दिया है कि अभी लॉकडाउन के पालन में और सख्‍ती की जरूरत है। माना जा सकता है कि फिलहाल लॉकडाउन में राहत जरूर बढ़ाई जाएगी, लेकिन शर्तों के साथ। यह एक तरह से लॉकडाउन के चौथे चरण का संकेत भी है। लॉकडाउन बढ़ेगा और इसका अगला चरण कैसा होगा, इस पर राज्यों से 15 मई तक सुझाव मांगे गए हैं।

अगले चरण में ग्रीन के साथ-साथ ऑरेंज और रेड जोन में भी थोड़ी और नरमी हो सकती है। यानी कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी में गतिविधियों को थोड़ा और सामान्य बनाया जाएगा। औद्योगिक गतिविधियों को तेज करने के लिए अतिरिक्त नरमी बरती जाएगी लेकिन सब कुछ अभी सामान्य नहीं होगा। आवागमन, मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम शुरू करने के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।

पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार की ओर से लगातार राहत बढ़ाई गई है। 18 मई से बड़ी राहत देने का विचार है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की लंबी चर्चा में पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र ने खुलकर लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया।

किस सीएम ने क्‍या कहा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के बिना काम नहीं चल सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में हो रही राजनीति पर सवाल उठाया, साथ ही लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही। तमिलनाडु ने भी रेल और हवाई सेवा से साफ मना कर दिया। बिहार ने आगाह किया कि लॉकडाउन हटने पर स्थिति खराब हो सकती है। राजस्थान की ओर से रेड जोन में पूरी पाबंदी का सुझाव आया। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे राज्यों ने कहा कि जोन के वर्गीकरण की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ी जानी चाहिए। दो सत्रों में चली बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों को बोलने का अवसर दिया गया।

पीएम ने कहा टीम वर्क से ही मिलेगी जीत

प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआती संबोधन में टीम वर्क पर जोर देते हुए कहा कि अब कोरोना के विस्तार का आकलन हो गया है। इसे एकजुट होकर ही हराना होगा। वहीं धीरे-धीरे शुरू हो रही आर्थिंक गतिविधियों को तेज भी करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सफलता के साथ वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया है और वैश्विक स्तर पर इसे सराहा भी जा रहा है। आगे की राह पर बढ़ते हुए भी इसका ध्यान रखना होगा कि कोरोना का विस्तार न हो। खासकर गांवों में कोरोना न पहुंचे इसके लिए प्रधानमंत्री ने ज्यादा सतर्क रहने को कहा।

Prime Minister said he continues to feel optimistic, when not even a single state sounded despondent & that this collective determination will make India win in its fight against #COVID19. PM said that post-COVID era also brings opportunities that India must leverage: PM's Office https://t.co/NcwNK4kDKy

— ANI (@ANI) May 11, 2020