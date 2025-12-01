LPG Gas Cylinder हुआ सस्ता... दिल्ली से लेकर पटना तक मिली राहत, जानें अपने शहर की कीमत

डिजिटल डेस्क। दिसंबर महीने की शुरुआत आम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है। तेल विपणन कंपनियों ने 1 दिसंबर 2025 से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Commercial Cylinder Price) की कीमतों में कटौती की है। कमर्शियल इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में ₹10 की कमी की गई है।

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में यह कटौती लगातार दूसरे महीने हुई है। इससे पहले नवंबर में भी कीमतों में ₹5 की कटौती की गई थी। ₹10 की ताजा कटौती के बाद, कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें प्रमुख शहरों में इस प्रकार हैं:

शहर : नई कीमत (₹)

दिल्ली : 1,580.50

मुंबई : 1,531.50

कोलकाता : 1,684.00

चेन्नई : 1,739.50

कमर्शियल सिलेंडर सस्ता होने से होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सेवाओं और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को थोड़ी राहत मिलेगी, जिससे उनका परिचालन खर्च (Operating Cost) कम हो सकेगा।

घरेलू गैस सिलेंडर के दाम स्थिर

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है, लेकिन आम उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरेलू सिलेंडर के दाम न तो बढ़े हैं और न ही घटे हैं।

प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें अभी भी इस प्रकार हैं:

दिल्ली: ₹ 853

मुंबई: ₹ 852.50

कोलकाता: ₹ 879

चेन्नई: ₹ 868.50

घरेलू सिलेंडर की कीमतों में स्थिरता बने रहने से आम जनता को तत्काल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। कीमतें आमतौर पर हर महीने की पहली तारीख को मासिक आधार पर संशोधित की जाती हैं।

