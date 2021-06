LPG News: अब रसोई गैस यानी एलपीजी उपभोक्ता अपनी सुविधा के हिसाब के किसी भी कंपनी के वितरक से गैस सिलेंडर रिफिल करा सकेंगे। मसलन, अगर कोई उपभोक्ता हिन्दुस्तान पेट्रोलियम का ग्राहक है और उसे इंडियन ऑयल से सिलेंडर लेना ज्यादा सुविधाजनक लगता है तो वह बिना किसी औपचारिकता के ऐसा कर सकता है।पेट्रोलियम मंत्रालय जल्द ही कुछ शहरों में इस प्रकार की सुविधा को पायलट रूप में शुरू करने जा रहा है। पायलट चरण में यह सुविधा गुरुग्राम (हरियाणा) पुणे (महाराष्ट्र), रांची (झारखंड), चंडीगढ़ और कोयंबटूर (तमिलनाडु) में उपलब्ध होगी। उसके बाद इसे देशभर में लागू किया जा सकता है।

LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स में स्पर्धा बढ़ेगी, ग्राहकों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं

मंत्रालय के मुताबिक उपभोक्ता मोबाइल एप या ग्राहक पोर्टल के माध्यम से जब LPG सिलेंडर के लिए बुकिग करेंगे तो उन्हें वितरकों की सूची रेटिंग के साथ दिखेगी। ग्राहक LPG सिलेंडर रिफिलिंग के लिए अपने क्षेत्र से कोई भी उपलब्ध वितरक चुन सकता है। मंत्रालय के मुताबिक, इसका लाभ यह भी होगा कि सभी वितरक कंपनियां अपनी-अपनी सेवाओं को बेहतर करेंगी ताकि ग्राहक उनसे सेवा ले। वितरकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया ट्वीट

गुरुवार को पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी आधिकारिक जानकारी दी। वैसे इस योजना पर पिछले साल के आखिरी से चर्चा चल रही थी।

LPG customers to have a choice deciding which distributors they want their LPG refill from. In the pilot phase, to be launched shortly, this facility will be available in Chandigarh, Coimbatore, Gurgaon, Pune, and Ranchi: Ministry of Petroleum & Natural Gas pic.twitter.com/NZrWteeqQl

— ANI (@ANI) June 10, 2021