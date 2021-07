Lucknow: मशहूर शायर मुनव्वर राना (Munawwar Rana) के बेटे पर बीती 28 जून को रायबरेली में हुई फायरिंग में नया मोड़ आया है। रायबरेली पुलिस ने खुलासा किया है कि Munawwar Rana के बेटे तबरेज ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने ही चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोलियां चलाई थीं। पुलिस ने तबरेज पर गोली चलाने वालों को गिरफ्तार करने के बाद यह खुलासा किया है। इससे पहले Munawwar Rana के लखनऊ स्थित निवास पर बीती रात यूपी पुलिस ने दबिश दी। Munawwar Rana के परिवार का आरोप है कि रात करीब 1 बजे अचानक 100 से अधिक पुलिसकर्मी घर में जबनर आ गए और बदसलूकी की। Munawwar Rana का कहना है कि पुलिस को उनसे बात करना चाहिए थी। इसके बजाए बच्चों और महिलाओं के फोन छीन लिए गए। मुनव्वर राना की बेटी फौजिया की इस दौरान एक वीडियो बनाया और यूपी पुलिस का आरोप लगाया। फौजिया ने यह वीडियो ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वीडियो में वे कह रही हैं, 'आप ऐसे अंदर कैसे चले आए? अंदर महिलाएं हो सकती हैं। यूपी पुलिस का आतंक हमारे घर पर।'

अब Munawwar Rana का कहना है कि वे इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। बकौल Munawwar Rana, क्या मैं कोई अपराधी हूं या मेरे परिवार के किसी शख्स ने अपराध किया है? पुलिस को आना भी था तो सभ्यता से आना था। पुलिस यदि मेरे बेटे के बारे में कुछ जानना चाहती है तो मुझसे कहे।

जानिए क्या है Munawwar Rana के बेटे से जुड़ा विवाद

बता दें, पिछले दिनों मुनव्वर राना के बेटे तबरेज राना की गाड़ी पर कुछ बदमाशों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर दी थी। बदमाश तो पकड़ में नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है यह पूरा मामला परिवार में प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद का है।अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उर्दू शायर मुनव्वर राना रायबरेली के रहने वाले हैं, हालांकि वह पिछले कई सालों से बेटे तबरेज के साथ लखनऊ में रह रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुनव्वर राना रायबरेली की अपनी पुश्तैनी जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन उनके अन्य रिश्तेदारों को आपत्ति है।

Famous poet #MunawwarRana alleged misbehave, faulty procedure and harassment on @raebarelipolice during police raid at his home by 100s Policeman at midnight.

The crime of his son is that he fired bullet on his car to file an FIR.@Uppolice @India_NHRC @NCM_GoI pic.twitter.com/KBk31QLCJq

— SAVE WAQF (@SaveWaqf) July 2, 2021