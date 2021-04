मद्रास HC ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग दोषी, बंदोबस्त नहीं हुए तो रोक देंगे 2 मई की काउंटिंग

कोरोना काल में विधानसभा चुनावों को लेकर मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश संजीव बेनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और क्यों न उसके अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस चलाया जाए। मुख्य न्यायाधीश ने चुनाव आयोग से पूछा, क्या आप किसी अन्य ग्रह पर थे जब चुनावी रैलियां आयोजित की गई थीं? वहीं जस्टिस संजीव बेनर्जी ने यह भी कहा कि यदि 2 मई को होने वाली मतगणना को लेकर कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए बंदोबस्त नहीं किए गए तो कोर्ट काउंटिंग पर रोक भी लगा सकता है। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि पांच राज्यों की मतगणना के दिन (2 मई) कोरोना प्रोटोकॉल लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के समक्ष पेश किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मद्रास हाई कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत किया है। यह बात और है कि भीड़ भरी रैलियां करने के मामले में वे भी पीछे नहीं रहीं हैं।

पढ़िए मद्रास हाई कोर्ट ने और क्या कहा

हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को देश की सबसे गैर जिम्मेदार संस्था बताया। कहा कि राजनीतिक दल कोरोना प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ाते हुए रैलियां करते रहे, जबकि चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा रहा।

लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ऐसी बातें याद दिलानी पड़ती हैं। जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा। अब स्थिति अस्तित्व और सुरक्षा की है। इसके बाद सब कुछ आता है।

The court observed: "We assure you that we will stop counting if we do not find before May 2 a blueprint on how proper maintenance of Covid protocol is assured so that this state does not succumb to the idiosyncrasies any further."The Chief Justice also observed that Public health is of paramount importance and that it was distressing to remind constitutional authorities on the counting and possibilities of a further surge after May 2.The Tamil Nadu state transport minister had petitioned the court seeking direction to the Election Commission, to follow a slew of measures in ensuring fairness during the counting of votes on May 2 for Karur constituency where he had contested the elections as an AIADMK candidate. There were 77 candidates in fray at Karur constituency.--IANSaal/in

Updating....

Posted By: Arvind Dubey

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस