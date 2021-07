कोरोना मामलों में कमी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है।राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश के 25 जिलों में​ कोरोना वायरस की पॉजिटिविटी रेट स्टेट औसत से कम है। इसलिए वहां प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला हुआ है। इसके तहत दुकानों, सिनेमाघरों, थियेटर, जिम आदि को खोलने की इजाजत होगी। लेकिन अभी एसी हॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा शनिवार को कुछ प्रतिबंधों के साथ अनलॉक होगा, लेकिन रविवार के दिन पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों ने दुकानों और अन्य सेवाओं के समय को शाम 4 बजे (वर्तमान प्रतिबंध समय) से आगे बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। इस पर विचार किया जा रहा है।

We've decided to give relaxation in restrictions in 25 distructs. Relaxation will be given in functioning of shops, theaters, cinema halls, gyms. There would be restrictions in wedding functions etc, we would discourage using an air-conditioned hall: Maharashtra Health Minister pic.twitter.com/mhKWdylOmZ

