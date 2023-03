Maharashtra Budget 2023: महाराष्‍ट्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। राज्‍य के मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंद और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का यह पहला बजट है। इसमें उन्‍होंने समाज के कई वर्गों के लिए कई घोषणाएं की हैं। महाराष्ट्र का बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण को समर्पित रहा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट पेश किया। किसानों, महिलाओं, युवाओं, रोजगार और पर्यावरण को समर्पित पंचामृत के सिद्धांत पर आधारित बजट पेश किया गया। अपने बजट भाषण में, फडणवीस ने कहा कि किसानों के लिए परिव्यय में 6,900 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना का कवरेज 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों के रखरखाव, जीर्णोद्धार और विकास के लिए बजट में प्रावधान किया है। इस बजट में मुंबई के विकास के लिए 1700 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है।

- महाराष्ट्र सरकार ने पीएम किसान योजना की तर्ज पर 1.15 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना नकद लाभ देने की घोषणा की है। राज्य योजना के लिए प्रति वर्ष 6,900 करोड़ रुपये का भार वहन करेगा।

- 14 आत्महत्या प्रभावित जिलों के किसानों को पीडीएस के माध्यम से वितरित अनाज के बदले प्रति वर्ष 1,800 रुपये का नकद लाभ मिलेगा।

- फडणवीस ने चौथी व्यापक महिला नीति की घोषणा की। इस योजना के तहत बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की बेटियों को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 75,000 रुपये दिए जाएंगे।

- राज्य भर में राज्य परिवहन यात्रा पर महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की छूट की घोषणा की गई है।

- जन्म के चरण में, कक्षा I, कक्षा VI, कक्षा XI और 75,000 रुपये 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के चरण में अनुदान प्राप्त करने के लिए पीला या नारंगी राशन कार्ड रखने वाले परिवार में जन्म लेने वाली लड़की।

- रोजगार सृजनः सक्षम, कुशल, रोजगारपरक युवाओं के लिए 11,658 करोड़ रुपये का प्रावधान. इसके अलावा, 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 2,307 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया जाना है।

- हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 75,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। 20,000 ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी।

- महात्मा फुले जीवनदायी योजना के तहत बीपीएल परिवारों को दिया जाने वाला मेडिक्लेम कवर 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। महात्मा फुले जनरोग्य योजना के तहत एक मरीज 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेगा। पहले इलाज की सीमा 1.5 लाख रुपये थी।

- मोदी आवास घरकुल योजना - अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए अगले तीन वर्षों में 10 लाख आवास बनाए जाएंगे - इस योजना के लिए अगले 3 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे।

- ठाणे, नासिक, पिंपरी-चिंचवाड़ में मेट्रो परियोजनाओं के लिए 39,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

- मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में नियोजित 337 किमी मेट्रो नेटवर्क में से 46 किमी मेट्रो लाइन पहले ही चालू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष 50 किलोमीटर की मेट्रो लाइन चालू की जाएगी।

- सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के पहले बजट में, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विभिन्न मेगा-इन्फ्रा परियोजनाओं के लिए 36,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।

The State government has made provisions in the Budget for the upkeep, renovation& development of all Jyotirlinga temples in the state. Over Rs 1700 crores allocated for the development of Mumbai in this Budget: Maharashtra CM Eknath Shinde pic.twitter.com/LBQQo3YLjg

