महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से रिकवरी दर 93 प्रतिशत तक पहुंच गई। मंत्रिमंडल का विचार है कि लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। टोपे ने बताया कि कैबिनेट बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है। हालांकि जिन जिलो में मामले कम हुए हैं, वहां कुछ ढील दी जा सकती है। अंतिम निर्णय जल्द ही घोषित किया जाएगा।

उद्धव सरकार ने 1 जून तक लगाया प्रतिबंध

इस महीने की शुरुआत में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को 1 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सरकार राज्य में कोरोना के मामलों में गिरावट और पॉजिटिव रेट के कारण चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाएगी।

24 घंटों में कोरोना से 884 की मौत

यहां तक की टोपे ने भी एक बड़ा संकेत देते हुए कहा था कि सीएम, डिप्टी सीएम और टास्क फोर्स के विशेषज्ञों के परामर्श से कोरोना कर्फ्यू में कुछ हद तक ढील पर निर्णय ले सकते हैं। इस भ्रम में न रहें कि प्रतिबंध पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना से मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि नए संक्रमणों में गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों में ने 884 लोगों की मृत्यु हुई है। जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा 92,225 हो गया।

भाजपा ने शुरू किया डिजिटल अभियान

इधर महाराष्ट्र भाजपा इकाई ने द फिफ्थ पिलर नाम से एक डिजिटल अभियान की शुरुआत की है। इसका मकसद कोरोना संक्रमण और टाक्टे चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद करना है।

The recovery rate in the state has reached 93%. In yesterday's Cabinet meeting it was discussed that lockdown should be extended for 15 days but relaxations can be given in districts where cases have gone down, final decision will be announced soon: Maharashtra Min Rajesh Tope pic.twitter.com/o8Iga1TxfD

