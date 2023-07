Maharashtra Politics: राकांपा वरिष्ठ नेता अजीत पवार रविवार को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए और राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर खुशी जताते हुए महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में डबल इंजन सरकार थी, जो अब ट्रिपल इंजन बन गई है और यह बुलेट ट्रेन की तरह चलेगी। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिंदे ने कहा, "अब हमारे पास 1 मुख्यमंत्री और 2 उपमुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र के विकास के लिए, मैं अजीत का स्वागत करता हूं। उनका अनुभव महाराष्ट्र को मजबूत करने में मदद करेगा।"

#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde says "Now we have 1 Chief Minister and 2 Deputy Chief Ministers. The double-engine government has now become triple engine. For the development of Maharashtra, I welcome Ajit Pawar and his leaders. Ajit Pawar's experience will help strengthen… pic.twitter.com/B5ZFBDX7Yb

— ANI (@ANI) July 2, 2023