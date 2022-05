Chandrapur Road Accident । महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि डीजल टैंकर और ट्रक की जोरदार भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। समाचार एजेंसी ANI ने जानकारी दी है कि हादसे में ट्रक चालक की भी जान चली गई है। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये हादसा चंद्रपुर जिले के एक इलाके में हुआ है। पुलिस के मुताबिक ट्रक में लकड़ियां लदी हुई थी। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है।

Nine people charred to death in a fire that broke out after a collision between a diesel-laden tanker and a truck carrying wood on the outskirts of Chandrapur city in Maharashtra, police official said

— Press Trust of India (@PTI_News) May 20, 2022