Maharashtra : देश में ओमिक्रॉन वेरियंट के दस्तक देने के बाद सभी राज्य सतर्क हो गये हैं। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को प्रदेश में आनेवाले यात्रियों के लिए एक संशोधित गाइडलाइन्स जारी है। इसके मुताबिक भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी दिशानिर्देश तो हर हालत में लागू करने ही हैं, उसके अलावा भी कुछ नियम हैं, जिनका महाराष्ट्र में प्रवेश के दौरान पालन किया जाना आवश्यक है। महाराष्ट्र देश के उन दो राज्यों में शामिल हैं, जहां अब भी सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट विदेश से आनेवाले यात्रियों के लिए मुख्य इन्ट्री प्वाइंट है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ कड़े नियम लागू करने का फैसला किया है।

#Omicron | Govt of Maharashtra revises its guidelines for passengers arriving in the state

In the case of domestic air travel, Passengers will either have to be fully vaccinated or compulsorily carry RT-PCR Test certificate showing negative result within 72 hours before boarding

— ANI (@ANI) December 2, 2021