09:02 AM

महाराष्ट्र के रायगढ़ में राहत तथा बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ के 5बीएन के निरीक्षक राहुल कुमार रघुवंश ने शुक्रवार सुबह बताया, 'कल, जब हमें सूचना मिली तो हमारी चार टीमें मौके पर पहुंचीं और खोज तथा बचाव अभियान शुरू किया। हमारी टीम प्रशिक्षित है। हमारे पास उपकरण हैं। खोजी कुत्ते में भी हैं। यह एक लंबा अभियान रहेगा, लेकिन हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं।’

#WATCH | Raigad, Maharashtra: "We conduct three types of searches...We will conduct canine and physical searches here. It is a long & challenging trek, but we are trained for it...Yesterday, when we received the information our four teams reached the spot and started with the… https://t.co/CRIdBSHhxJ pic.twitter.com/Njs7x3Tksy