Thane Hospital Death: ठाणे के कलवा स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल (CSMM) अस्पताल में पिछले करीब 48 घंटों में 18 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दीपक केसरकर ने अस्पताल का दौरा किया और मरीजों की मौत पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि अगर इलाज में लापरवाही पाई गई, तो दोषियों पर कार्रवाई होगी और मरनेवालों को मुआवजा दिया जाएगा।

#WATCH | Our sympathies are with the families. If any negligence is found, then action will be taken and also compensation: Maharashtra Minister Deepak Kesarkar on Thane hospital deaths pic.twitter.com/1iIvKf7EqB

ठाणे के नगर निगम आयुक्त अभिजीत बांगर ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दे दी गई है। उनका कहना है कि लोगों की मौत की वजहें अलग-अलग हैं, जिसमें किडनी की समस्या, एक्सीडेंट, जहर, न्यूमोनिया आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक जांच समिति का गठन किया जाएगा, जो इस बात की जांच करेगी कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को उचित इलाज मिल रहा है या नहीं।

#WATCH | 18 deaths reported in last 48 hours in Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital, Kalwa of Thane district

"18 deaths have been reported in the last 48 hours. Some of the patients who have died were already receiving treatment for various ailments including chronic kidney… pic.twitter.com/N84rFqCbaE

