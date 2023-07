Maharashtra News: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विपक्ष गुट की अगली बैठक 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले सप्ताह में मुंबई में होगी। विपक्षी दलों की पहली बैठक की मेजबानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में की थी। दूसरी बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। इसकी मेजबानी कांग्रेस ने की थी।

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि I.N.D.I.A की अगली बैठक मुंबई में 15 अगस्त के बाद या सितंबर के पहले हफ्ते में होगी। बैठक की तैयारी को लेकर आज (शुक्रवार) शरद पवार ने हमें बुलाया था। बैठक की मेजबानी महा विकास अघाड़ी करेगी।

यह बयान तब सामने आया है जब समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि विपक्षी दलों के नेता 25 और 26 अगस्त को मुंबई में अपनी तीसरी बैठक करेंगे। 26 सदस्यीय I.N.D.I.A गठबंधन की मेजबानी संयुक्त रूप से शिवसेना (ठाकरे गुट), एनसीपी और कांग्रेस द्वारा की जाएगी।

पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि समन्वय समिति को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिसमें 11 सदस्य होंगे। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, जेडीयू, राजद, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सपा और सीपीआई (एम) से एक-एक सदस्य होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, गठबंधन में शामिल छोटे दलों को समिति में जगह नहीं मिली है।

#WATCH | " Next meeting of I.N.D.I.A will take place in Mumbai and after 15th August, date of the meeting will be finalised...meeting will take place after 15th August or in the first week of September...so to prepare for the I.N.D.I.A meeting, we had a meeting with Sharad Pawar… pic.twitter.com/LhLZtZbhhg

— ANI (@ANI) July 28, 2023