पुणे/मुंबई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र का दौरा किया। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने पहली बार एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ मंच साझा किया। इस दौरान अमित शाह ने चुटकी भी ली।

#WATCH | At the launch of the digital portal of CRCS office in Pune, Maharashtra, Union Cooperation Minister Amit Shah says, "Ajit Dada (Pawar) has come for the first time after becoming the Deputy CM and I am sharing the stage with him, I want to tell him that after a long time,… pic.twitter.com/bZxmebwgrg

