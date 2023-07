Maharashtra NCP Crisis: महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासन के लिए आज (गुरुवार) का दिन काफी अहम है। अजित पवार ने खुद को एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। जिसके बाद शरद पवार ने आज दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले समेत पार्टी के सांसद मौजूद रहेंगे। वहीं, शिंदे गुट के कुछ नाराज विधायकों को मनाने के लिए भी मंथन शुरू हो गया है।

पार्टी में फूट के बाद लड़ाई एनसीपी पर अधिकार पर आ गई है। चाचा-भतीजे ने अपने-अपने दावे किए हैं। दोनों का कहना है कि उनके पास सबसे अधिक विधायक है। पार्टी पर अधिकार की जंग चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। अजित पवार गुट ने हलफनामे में 40 विधायकों और सांसदों के समर्थन का दावा किया है।

- बैठक से पहले ही एनडीएमसी ने शरद पवार के पोस्टर और होर्डिंग हटा दिए हैं। मौलाना आजाद रोड सर्कल और जनपथ सर्कल के पास पोस्टर हटाए गए हैं।

- दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक के लिए शरद पवार अपने आवास सिल्वर ओक से रवाना हुए।

