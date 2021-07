मुंबई Maharashtra Politics। महाराष्ट्र में शिवसेना (Shivsena) और भाजपा (BJP) के एक बार फिर साथ आने की अटकलें तेज होने लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत का बयान भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहा है। भाजपा के साथ फिर गठबंधन पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि हमारा संबंध भारत-पाकिस्तान (India -Pakistan) जैसी नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता आमिर खान (Aamir Khan) और किरण राव (Kiran Rao) की तरह है।

इशारों में क्या कह गए राउत

सियासी हलकों में संजय राउत के बयान के अब अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि शिवसेना के साथ दुश्मनी नहीं है, सिर्फ वैचारिक मतभेद है और अब संजय राउत ने भाजपा शिवसेना संबंधों को अभिनेता आमिर खान व किरण राव के रिश्ते के समान बता दिया है, जिन्होंने हाल ही तलाक लेने के घोषणा की है लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और प्रोफेशनली साथ काम करते रहेंगे।

#WATCH | "...There might be some differences with Shiv Sena but we are not enemies," BJP leader and former Maharashtra CM Devendra Fadnavis said in Mumbai yesterday pic.twitter.com/3ROY1BRBid

There are no ifs and buts in politics. There might be some differences with Shiv Sena but we are not enemies: Former Maharashtra CM & LoP Devendra Fadnavis on being asked about possibilities of BJP allying with Shiv Sena, in Mumbai pic.twitter.com/0j5x2D7mra

— ANI (@ANI) July 4, 2021