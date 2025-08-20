मेरी खबरें
    Maharashtra चुनाव में गड़बड़ी के आंकड़ों पर CSDS की माफी, BJP बोली- क्या राहुल गांधी चुनाव आयोग से मांगेंगे माफी?

    महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग अब नया मोड़ ले चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची में विसंगतियों का हवाला देते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत और धांधली का आरोप लगाया था।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Wed, 20 Aug 2025 01:51:54 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 20 Aug 2025 01:51:53 AM (IST)
    Maharashtra चुनाव में गड़बड़ी के आंकड़ों पर CSDS की माफी, BJP बोली- क्या राहुल गांधी चुनाव आयोग से मांगेंगे माफी?

    HighLights

    1. मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग अब नया मोड़ ले चुकी है
    2. दिल्ली स्थित प्रमुख सर्वे एजेंसी CSDS ने मंगलवार को अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए
    3. एजेंसी ने स्वीकार किया कि महाराष्ट्र चुनावों से जुड़े मतदाता आंकड़े काल्पनिक थे

    एजेंसी,नई दिल्ली। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर छिड़ी राजनीतिक जंग अब नया मोड़ ले चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाता सूची में विसंगतियों का हवाला देते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत और धांधली का आरोप लगाया था। लेकिन जिन आंकड़ों के आधार पर राहुल और कांग्रेस हमलावर थे, उन्हें जारी करने वाली एजेंसी CSDS (Centre for Study of Developing Societies) ने अपनी गलती मानते हुए माफी मांग ली है।

    CSDS ने वापस लिए आंकड़े

    दिल्ली स्थित प्रमुख सर्वे एजेंसी CSDS ने मंगलवार को अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए। एजेंसी ने स्वीकार किया कि महाराष्ट्र चुनावों से जुड़े मतदाता आंकड़े काल्पनिक थे और उनकी टीम से गलती हुई है। सीएसडीएस के निदेशक संजय कुमार ने कहा, “महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े ट्वीट्स के लिए मैं माफी मांगता हूं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करते समय हमारी डाटा टीम से गलती हुई। अब यह ट्वीट हटा दिए गए हैं। मेरा किसी भी तरह से गलत सूचना फैलाने का इरादा नहीं था।”

    BJP ने कांग्रेस और राहुल को घेरा

    सीएसडीएस की सफाई के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, “सीएसडीएस राहुल गांधी जैसे नेताओं की कठपुतली है, जो जनता का विश्वास नहीं जीत पाते। विपक्ष ने चुनाव आयोग को निशाना बनाने के लिए झूठे आंकड़ों का इस्तेमाल किया। क्या राहुल गांधी चुनाव आयोग से माफी मांगेंगे?”

    भाजपा नेता अमित मालवीय ने भी राहुल गांधी और सीएसडीएस को घेरते हुए कहा कि विपक्ष असली मतदाताओं को नकली बताकर भ्रम फैलाना चाहता है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से विरोधाभासी आंकड़ों पर सफाई देने को कहा।

    कांग्रेस ने लगाए थे गंभीर आरोप

    गौरतलब है कि सीएसडीएस निदेशक संजय कुमार ने रविवार को महाराष्ट्र की मतदाता सूची के आंकड़े जारी किए थे। इनमें दावा किया गया था कि छह महीनों में चार निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में बड़ा अंतर आया है। कुछ जगह भारी गिरावट और कुछ जगह अचानक बढ़ोतरी। कांग्रेस ने इन्हीं आंकड़ों का हवाला देते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप लगाया था। लेकिन विवाद बढ़ने पर ट्वीट्स डिलीट कर दिए गए और स्पष्टीकरण जारी किया गया।

