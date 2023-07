मुंबई। Maharashtra News: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर संभाजी भिड़े के विवादित बयान से माहौल गरमा गया है। भिड़े के बयान की प्रदेश में निंदा हो रही है। इस बयान के खिलाफ अमरावती में केस दर्ज किया गया है। अब डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है।

उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि मैं संभाजी भिड़े के बयान की निंदा करता हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रपति हैं। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अग्रणी नेता के रूप में देखा जाता है। उनके खिलाफ इस तरह का बयान अनुचित है। लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी।

देवेंद्र फडणवीस ने कहा, 'संभाजी भिड़े का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। उनका अपना संगठन है। इसे राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग इसे लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्हें ऐसा तब करना चाहिए। जब राहुल गांधी वीर सावरकर के खिलाफ बोलते हैं।'

On Sambhaji Bhide's objectionable remarks on Mahatma Gandhi, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "I condemn the statement of Sambhaji Bhide. Mahatma Gandhi is the father of the nation. He is viewed as the leader of the history of India's freedom struggle. Such a… pic.twitter.com/LkDfpolU1o

— ANI (@ANI) July 30, 2023