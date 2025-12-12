आंध्र प्रदेश में बड़ा सड़क हादसा: घाट रोड से बस खाई में गिरी, 9 की मौत; कई गंभीर

मेरी खबरें
    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 08:20:16 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 08:20:16 AM (IST)
    डिजिटल डेस्क। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारमा राजू (ASR) जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। चिंतूरू और भद्राचलम को जोड़ने वाली घाट सड़क पर एक बस अचानक नियंत्रण खो बैठी और गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर ही कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई।

    ASR जिला कलेक्टर दिनेश कुमार के अनुसार, कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल भद्राचलम अस्पताल ले जाया गया है, जहां कई लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

